Promisiunea lui Reghecampf pentru suporteri, după jocul modest cu FC Voluntari: „Cu FCSB vom avea altă reacție”

CS Universitatea Craiova s-a apropiat la un singur punct de FCSB, ocupanta locului secund. Jucătorii pregătiți de Toni Petrea au însă un meci mai puțin disputat.

Formația oltenaă a învins-o, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe FC Voluntari, într-un meci din etapa a şaptea a play-off-ului Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 7. Laurențiu Reghecampf a recunoscut jocul modest al elevilor săi, în repriza a doua.

„Le mulțumesc jucătorilor pentru acest meci, chiar dacă n-a fost plăcut ochiului. Știam că vom suferi, lipseau cei doi fundași centrali. Prin schimbarea lui Marius Constantin, accidentat la pauză, a trebuit să-l tragem pe Crețu din linia de mijloc și am pierdut unul dintre jucătorii cei mai în formă, care recuperează foarte multe mingi, apare la finalizare.

Mai multe lucruri n-au fost de partea noastră astăzi, accidentarea lui Screciu a venit la antrenamentul de ieri. Valerică Găman vine după o perioadă foarte lungă, nu e 100% pregătit. Nu este ușor, ritmul de joc este foarte ridicat pentru un jucător care a stat cinci luni afară și vine după o operație.

Rezultatul este pozitiv. Știu că anumiți oameni nu sunt mulțumiți de ceea ce au văzut, dar cred că este important să suferim și noi în anumite meciuri. Numai așa putem forma o echipă puternică, care știe să se descurce în fiecare moment.

Pentru echipele care joacă în play-off, cele mai importante sunt punctele. Este foarte important că am câștigat astăzi. Am spus-o că acest meci va fi mult mai greu decât meciul cu FCSB. Dacă noi câștigam azi un singur punct, nu mai era important meciul cu FCSB. Am suferit, mai ales în ultimele 10-15 minute. Sunt sigur că la următorul meci vom avea altă reacție.

Fanii au fost superbi, am avut peste 15.000 de oameni. Sunt sigur că la meciul cu FCSB vom avea peste 20.000 de spectatori. Sper să-i răsplătim cu un rezultat pozitiv. Eu zic că avem maturitatea necesară să ne descurcăm în următoarele partide. Nu suntem la mâna noastră, așteptăm celelalte rezultate. Dar vom juca până la capăt, vedem la final ce se întâmplă”, a spus Laurențiu Reghecampf, la posturile care transmit meciurile Ligii 1.



Pentru CS Universitatea Craiova urmează meciul cu FCSB, pe 8 mai, în Bănie.