Pronosticul lui Cristi Borcea înainte de Dinamo – Rapid: ”Cifrele vorbesc”

Dinamo – FC Rapid are loc duminică, 19 octombrie, de la ora 20.30.

Cristi Borcea, fost patron la Dinamo, a analizat șansele de reușită ale ”Câinilor” și a precizat că jucătorul Cătălin Cîrjan va înscrie un gol.

De asemenea, Borcea a subliniat că el este cel mai constant fotbalistul din lotul antrenorului Zeljko Kopic.

”Cu acest meci ne dăm examenul. Sută la sută nu vom pierde! Dacă vom câștiga, vom lua opțiune serioasă pentru a termina în primele trei și a merge în cupele europene în sezonul următor.

Pe cine mizez? Pe Cătălin Cîrjan. Eu am spus de anul trecut și am spus-o și la începutul sezonului. Cel mai constant și cel mai bun jucător din România a fost și este Cîrjan. Cifrele vorbesc! Nu a existat meci în care să nu dea gol, pasă de gol sau să aibă ocazia de a marca”, a spus Borcea, potrivit gsp.

Căpitanul ”câinilor” a înscris de două ori în noul sezon și a oferit trei pase decisive în 12 meciuri.

Dinamoviștii sunt neînvinși în ultimele nouă etape, interval în care au înregistrat șase succese și trei remize.