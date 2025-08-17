Pronosticul lui Marian Iancu înaintea derby-ului Rapid – FCSB: ”Joacă și nu pierde”

Rapid întâlnește FCSB, duminică, pe Arena Națională, în derby-ul etapei a 6-a din Superliga.

Marian Iancu, fostul patronul al clubului Poli Timișoara, a vorbit despre șansele giuleștenilor de a învinge.

Omul de afaceri susține că Rapid va câștiga duelul cu ”roș-albaștrii”.

”Azi ne bucurăm, e zi de meci. Un meci important și în economia campionatului, și pentru sufletele noastre, dar și pentru orgoliile noastre. E evident că ne dorim victoria. Dar și dacă va fi egal vom fi ancorați în drumul obiectivului.

Am un sentiment bun, am un vibe bun, asta înseamnă că Rapidul ne va bucura diseară”, a spus Marian Iancu într-un clip postat pe Facebook, cu descrierea: ”Rapid joacă și nu pierde, iar FCSB joacă azi și nu câștigă”.