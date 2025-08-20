Pronosticul lui Mihai Popescu pentru duelul Aberdeen – FCSB: ”Nu ne mulțumește Conference”

FCSB dispută, joi, meciul tur cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, de la ora 21:45.

Mihai Popescu a evoluat în Scoția pentru St. Mirren FC, precum și pentru Heart of Midlothian FC, și a devenit un bun cunoscător al fotbalului scoțian.

Jucătorul a prefațat duelul de joi seara și a precizat că eliminarea din play-off ar fi un eșec pentru ”roș-albaștri”.

”Zic eu că suntem pregătiți. Da, au venit cu noi, problemele cred că se vor rezolva, se vor antrena normal cu noi și zic eu că vom fi pregătiți cu toții. Este puțin mai răcoare aici, bate și vântul, dar știam, am venit pregătiți. Daca luăm după hârtie și după cota de piață, într-adevăr întâlnim cel mai puternic adversar, dar sperăm să rezolvăm dubla din prima manșă.

Nu ne mulțumește Conference, am avut obiectiv Champions League, ne-am propus mai mult decât anul trecut în Europa League. Știam că va fi sold-out, este un meci european, este și început de sezon și suporterii sunt alături de echipă, cum și ai noștri sunt peste tot. Mereu voi fi fericit să fiu aici, am avut o perioadă bună, sunt bucuros să mă întorc.

Suntem pregătiți pentru orice. Îmi amintesc doar atmosfera, era intensă, am jucat doar o dată aici, cu St. Mirren, a fost frumos, totul a fost bine în perioada mea în Scoția, uneori îmi lipsește să joc aici. Am jucat pentru trei echipe aici, am întâlnit oameni buni, antrenori buni, care m-au ajutat”, a declarat Mihai Popescu la conferința de presă.