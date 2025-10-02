Pronosticurile lui Ilie Stan înainte de FCSB – Young Boys și Rakow – Craiova. „Iliesta” a dat „scorurile corecte”

FCSB și Universitatea Craiova intră din nou în lumina reflectoarelor europene, iar un fost jucător emblematic al Stelei, Ilie Stan, a analizat șansele celor două echipe.

„Important e să nu piardă diseară. Victoria ar fi ideală, sigur, dar e important să nu piardă. Acum echipa mi se pare mai relaxată în Europa League, de-asta le și iese. Cred că FCSB o să câștige cu 2-1”, a declarat Ilie Stan, potrivit GSP.

Alb-albaștrii vin după calificarea spectaculoasă obținută în fața lui Istanbul Bașakșehir, însă în campionat nu au convins în ultimele etape.

„Un meci nu seamănă cu altul. Ținând cont de ce a arătat Craiova în preliminarii, cred că vor scoate un rezultat pozitiv la Rakow. M-aș bucura pentru Mirel, e un antrenor tânăr, pune suflet. Pronosticul meu? 1-1”, a adăugat tehnicianul.