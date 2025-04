Prunea a văzut ce transfer vrea să facă Dinamo: ”Cum să dai, frate, 300.000 pe el!”

Alexandru Musi nu mai este pe lista lui Becali.

Fotbalistul ar putea ajunge chiar la marea rivală Dinamo.

Recent, Florin Prunea a vorbit despre această posibilă mutare.

”Dacă îi dă 300.000 de euro Nicolescu lui Gigi, îi pune și o fundiță din aia la gât. Cum să dai, frate, 300.000 pe Musi? Aș da ceva cu opțiune de cumpărare, dar cine știe cum. Nu joacă și am văzut că are și alte probleme. El are ceva. Mie îmi plac jucătorii tupeiști. E bine să ai tupeu.

El viață la FCSB nu mai are. Nu are capacitatea de a merge mai departe când Gigi îl boxează. Gigi îl face praf. El crede că se întâmplă ca la ceilalți. La ei ține, pentru că nu-l bagă în seamă. Pe un tânăr fotbalist l-ai îngropat”, a spus Florin Prunea la Iamsport