Prunea nu s-a abținut, după ce a văzut ultimul transfer al lui Becali: ”Au forțat!”

Universitatea Cluj a anunțat oficial ultima afacere făcută cu FCSB.

Andrei Gheorghiță fost cedat definitiv la Universitatea Cluj, iar Thiam a ajuns în curtea lui Gigi Becali.

Recent, Florin Prunea a comentat plecarea atacantului de la ”U” Cluj.

Fostul portar nu a fost deloc mulțumit de modul în care a ales să prăsească atacantul echipa ardeleană.

”Mie FCSB-ul îmi lasă impresia că îl tatonează de mult timp și cred că acum a fost momentul prielnic, în sensul în care jucătorul a provocat ruptura de ”U” Cluj, ceea ce nu mi se pare în regulă. Și dacă astea sunt cifrele, Gheorghiță + 50.000 de euro, mi se pare o sumă derizorie pentru un jucător ca el.

Am ajuns în situația în care un jucător vine când vrea și pleacă când vrea de la echipă. Lucrul ăsta nu e în regulă.

Îți forțează mâna când zice că ‘nu mai vin, nu mai vreau’. Nu e în regulă să o faci de o asemenea manieră. Cred că au vorbit și zilele trecute. Au forțat.

FCSB-ul și-a făcut treaba, bravo lor. Au luat un jucător foarte bun, la o sumă foarte bună. Cred că cei de la ”U” Cluj când vor lua un jucător vor sufla și în iaurt”, a spus Florin Prunea, la Liga Digisport.