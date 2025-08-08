PSG a ajuns la un acord cu Lille pentru transferul portarului Lucas Chevalier

Echipele Lille OSC și Paris Saint-Germain au ajuns la un acord pentru transferului portarului francez Lucas Chevalier la campioana en titre a Europei, informează AFP.

Conform unor surse aflate la curent cu negocierile, PSG urmează să achite aproximativ 40 de milioane de euro pentru a-și asigura serviciile goalkeeper-ului în vârstă de 23 de ani.

Lucas Chevalier urmează să efectueze vizita medicală în cursul zilei de vineri, înainte de a semna un contract pe cinci ani cu Paris Saint-Germain.

Această mutare vine în momentul în care presa sportivă internațională scrie că portarul titular al lui PSG, Gianluigi Donnarumma, s-ar putea despărți în această vară de campioana Franței, aflându-se în vizorul mai multor formații, printre care și Manchester United.