PSG i-a ridicat suspendarea lui Lionel Messi! Când ar putea reveni argentinianul în echipa de start

Christophe Galtier, antrenorul echipei PSG, a anunțat starul argentinian Lionel Messi va fi pe teren sâmbătă, în meciul de acasă cu Ajaccio.

Atacantul sud-ameircan fusese suspendat 2 săptămâni după ce a plecat în Emiratele Arabe Unite, la un eveniment publicitar, fără acordul clubului. Ulterior șiu-a prezentat scuze, dar la începutul săptămânii I s-a permis să se reintegreze în programul de pregătire.

„Din momentul în care l-am văzut muncind toată săptămâna, Leo va fi titular sâmbătă. Am primit cu plăcere revenirea lui la antrenamente. S-a pregătit toată săptămâna cu multă dorință și hotărâre.

Am vorbit cu el imediat ce s-a întors, să văd ce stare de spirit are L-am găsit foarte calm. Am simțit că era foarte motivat să joace, foarte hotărât să câștige încă un titlu”, a mai spus tehnicianul, potrivit RMC Sport.

Galtier este convins că Messi nu va avea niciun fel de problemă să se reacomodeze în cadrul echipei. „Nu am de gând să vă vorbesc despre statisticile pentru anul acesta, care sunt foarte interesante.

Cand este pe teren, trebuie doar să adaptezi anumite lucruri pentru a gasi un echilibru bun și o animație în atac. Cu Troyes, echipa a respectat tot ce stabilisem înainte de meci.

Prin revenirea lui Leo, va trebui să alcătuim o ofensivă cu idei mai interesantă decât la partida precedentă”, a mai spus Galtier, care a dezvăluit că ar putea folosi trei atacanți, fără să numească jucătorul care se va alătura în onfensivă lui Messio și Kylian Mbappe.