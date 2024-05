PSG: Keylor Navas a anunţat că va pleca la finalul sezonului

Portarul costarican Keylor Navas a anunţat, sâmbăta, pe Instagram, că va pleca de la Paris Saint-Germain în iunie, atunci când îi expiră contractul.

Portarul a ajuns la PSG în 2019, dar a pierdut treptat timp de joc de la sosirea lui Gianluigi Donnarumma în vara lui 2021.

„Fiecare secundă pe care am petrecut-o pe Parc des Princes a fost minunată”, a declarat jucătorul de 37 de ani pe Instagram. „Mulţumesc lui Dumnezeu că am simţit mereu afecţiunea şi încurajările lor. A fost o onoare să apăr acest blazon pe acest stadion incredibil. Încă mai am obiective de atins, dar nu am vrut să ratez ocazia de a-mi lua la revedere de la ceea ce a fost cândva casa mea”, a mai spus el.

Sosit în vara anului 2019, costaricanul a strălucit timp de două sezoane, jucând un rol activ în cursa spre finala Ligii Campionilor din 2020. Dar aventura sa la Paris a fost brusc umbrită de recrutarea lui Gianluigi Donnarumma în vara anului 2021.

Thomas Tuchel a început sezonul alternând între cei doi. Experimentul nu s-a repetat, ceea ce l-a determinat pe portar să plece sub formă de împrumut la Nottingham Forest în iarna anului 2023. În acest sezon, el a fost nevoit chiar să concureze cu Arnau Tenas în rolul de rezervă şi a jucat doar 5 meciuri – 3 în Ligue 1 şi 2 în Cupa Franţei. Portarul nu şi-a precizat viitoarea destinaţie.