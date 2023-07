PSG: Mauro Icardi, aproape de un transfer definitiv la Galatasary

Atacantul echipei Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, este pe punctul de a părăsi clubul din capitală pentru a ajunge la Galatasaray, unde a fost deja împrumutat în acest sezon.

Împrumutat în Turcia pentru restul sezonului, argentinianul ar urma să semneze cu clubul din Istanbul în următoarele zile, iar PSG şi Galatasaray au ajuns la ultimele detalii ale unui transfer estimat la 10 milioane de euro.

Mauro Icardi, în vârstă de 30 de ani, care are contract în Franţa până în 2024, a ajuns la Paris în 2019 sub formă de împrumut de la Inter, înainte de a fi transferat definitiv un an mai târziu pentru 50 de milioane de euro.