PSG va avea un nou antrenor și va fi prezentat săptămâna viitoare

Luis Enrique va fi următorul antrenor al echipei Paris Saint-Germain, în locul lui Christophe Galtier. Tot ce rămâne de făcut este ca clubul din capitală să oficializeze vestea.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să se ajungă la un acord cu Galtier, în vârstă de 56 de ani, care mai are un an de contract.

Potrivit Canal+, „o conferinţă de presă ar trebui să aibă loc la mijlocul săptămânii viitoare”.

Data reluării antrenamentelor la Paris nu este cunoscută, dar ar putea fi în jurul weekendului viitor (8-9 iulie).

Una dintre condițiile puse de spaniol pentru a veni pe Parc des Princes a fost păstrarea lui Neymar, susține L’Equipe.

Sub contract până în 2025, brazilianul în vârstă de 31 de ani are oferte din Anglia, de la Manchester United și Chelsea, plus nelipsita atracție Arabia Saudită (Al-Hilal).

Dar tehnicianul iberic nu vrea cu niciun chip să-l piardă pe atacantul paulista, deși ultimul sezon a fost o altă dezamăgire, încă o dată ratând întreaga primăvară din cauza unei leziuni la gleznă.