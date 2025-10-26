PSV Eindhoven a învins Feyenoord, la Rotterdam, cu 3-2

Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu Dennis Man titular, a câştigat duminică, în deplasare, derby-ul cu liderul Feyenoord, scor 3-2, în etapa a 10-a din Eredivisie.

Dennis Man a fost înlocuit în minutul 71

PSV a deschis scorul pe De Kuip, în minutul 30, prin Ismael Saibari. Gazdele au egalat după pauză, în minutul 50, când a înscris Luciano Valente, dar un minut mai târziu Saibari i-a readus în avantaj pe oaspeţi.

Marocanul şi-a completat hat-trick-ul în minutul 60. Dennis Man a fost înlocuit în minutul 71, cu Bajraktarevic, şi două minute mai târziu Oussama Targhalline a readus gazdele în meci, reducând din diferenţă.

Nu a fost însă de ajuns şi Feyenoord – PSV s-a terminat 2-3. PSV ajunge la 25 de puncte şi este a doua în clasament, la egalitate cu Feyenoord, care a suferit prima înfrângere stagională, dar rămâne lider, la golaveraj.