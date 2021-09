Punctul în care CSA Steaua a pierdut meciul cu Unirea Dej! Daniel Opriţa: ,,De acolo au pus presiune pe noi”

Daniel Opriţa, antrenorul celor de la CSA Steaua, a reacţionat la finalul jocului pe care formaţia sa l-a disputat în etapa a 6-a a Ligii a 2-a.

Formaţia din Ghencea a suferit prima înfrângere a sezonului, scor 1-2, pe terenul celor de la Unirea Dej, formaţie ce a promovat tot în acest an în Liga a 2-a, la fel ca ,,militarii”.

Antrenorul ,,roş-albaştrilor” spune că rezultatul negativ s-a datorat şi faptului că echipa sa a rămas în inferioritate numerică, după ce Bărbulescu a văzut cartonaşul roşu, făcând un fault din poziţie de ultim apărător.

,,Cât am fost 11 la 11, am controlat jocul, am marcat. Păcat că a venit acea eliminare. De acolo au pus presiune pe noi, i-am lăsat să vină prea mult peste noi. Am avut reacție după ce am primit gol. Tot cu băieții ăștia am făcut lucrurile pe care le-am făcut, asta e.

Îmi pare rău de suporterii care au bătut atât drum. Ne-au aplaudat, dar dezamăgirea rămâne. Trebuia să-i răsplătim cu o victorie. Speram ca pe viitor să le aducem bucurii.

Atmosferă foarte frumoasă aici, am trăit și eu astfel de momente ca jucător. Pentru adversari, atunci când vine Steaua, e meciul anului. Jucătorii se mobilizează și poate azi și-au dorit mai mult decât noi. Au fost mai agresivi, primii la minge. După ce am luat roșu, au jucat mai bine decât noi, deci victoria e meritată.”, a declarat Daniel Opriţa, la finalul jocului cu Unirea Dej.