Puștiul Barcelonei, desemnat omul meciului în Champions League: ”A fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea!”

FC Barcelona a învins, marţi seară, pe teren propriu, formaţia Napoli, scor 3-1, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Pau Cubarsi (17 ani) a fost titular cu Napoli.

Fundașul central a fost numit ”Omul Meciului”, iar după meci, el a oferit mai multe declarații.

„A fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Am trecut de la presiune la ambiția de a câștiga meciul. Am dat totul. Acesta este jocul meu, îmi place să ies și să joc, așa cum s-a făcut întotdeauna la Academie. Este ceea ce știu și, dacă pot ajuta echipa în acest fel, sunt foarte fericit. Am ajuns în sferturile de finală după ani dificili la club. Sunt fericit că am câștigat trofeul, dar întreaga echipă merită acest trofeu pentru că am ieșit să câștigăm de la început și s-a văzut.

Le voi aștepta pe amândouă (n. red. convocarea la naționala Spaniei și tragerea la sorți a sferturilor de finală UCL), pentru că ambele sunt importante. Totuși, voi fi mai atent la tragerea la sorți a Ligii Campionilor. Nu știu dacă voi fi acolo, nu știu, dar vom vedea când va ieși lista. Dacă va fi cazul, voi fi foarte fericit, iar dacă nu, vor fi mai multe oportunități.”, a declarat Cubarsi, citat de Mundo Deportivo.