Putea să fie erou, dar a ratat de la punctul cu var. Budescu, după remiza cu U Cluj: „N-am mai ratat de câțiva ani. Nu știu ce s-a întâmplat la faza aia!”

Petrolul Ploiești a debutat în noul sezon de Liga 1 cu o remiză pe teren propriu (1-1 cu U Cluj).

„Lupii Galbeni” au beneficiat și de o lovitură de pedeapsă, dar aceasta a fost irosită de Budescu. Iată ce a spus mijlocașul experiementat după meci.

„N-am mai ratat de câțiva ani. Nu știu ce s-a întâmplat la faza aia!”

„Meritam să câștigăm mai ales că am ratat multe ocazii inclusiv acel penalty. N-am mai ratat de câțiva ani. Nu știu ce s-a întâmplat la faza aia. Nici nu am bătut cum am făcut-o deobicei. Mai slab decât nu cred că se poate bate. O să mă uit…”, a spus Budescu, după remiza cu U Cluj.

„Se anunță un sezon mai greu decât cel precedent pentru că anul trecut nu ne-a luat nimeni în seamă. Ne dorim să acumulăm puncte că se iese greu din subsolul clasamentului”, a mai spus mijlocașul.