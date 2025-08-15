„Putea să joace chiar și la Trnava”. Mihai Rotaru, informații de ultimă oră despre căpitanul Craiovei

După un retur plin de emoții în Slovacia, cu Spartak Trnava, Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul de calificarea UEFA Conference League.

Spre surprinderea suporterilor, Nicușor Bancu nu a fost nici măcar în lotul lui Mirel Rădoi în returul cu slovacii, iar Mihai Rotaru a explicat care este situația căpitanului.

Universitatea Craiova are un început foarte bun de sezon. Aflată pe primul loc în SuperLiga, „Știința” a reușit să se califice și în play-off-ul de calificare în UEFA Conference League, acolo unde va da de Bașakșehir. Ei bine, oltenii au și motive de îngrijorare, Nicușor Bancu ieșind accidentat în partida tur cu Spartak Trnava.

Mihai Rotaru a dezvăluit că Nicușor Bancu putea să revină încă de la returul cu Spartak Trnava, însă staff-ul medical a preferat să nu riște, oltenii având avantajul celor 3 goluri marcate în tur. Patronul a transmis că Mirel Rădoi îl va avea disponibil pe căpitan în duelul cu Csikszereda, din etapa 6 a SuperLigii.

„(n.r. – Ce s-a întâmplat cu Bancu) A ieșit accidentat în meciul cu Spartak Trnava, iar staff-ul medical și staff-ul tehnic au preferat să nu riște și să îl bage pe teren.

(n.r. – Poate să joace cu Csikszereda?) Din câte știu, da! Din câte știu, el avea o șansă foarte mare să joace și aseară, doar că au preferat să nu riște. Putea să joace chiar și aseară, cu Trnava, doar că nu s-au luat riscuri”, a declarat Mihai Rotaru.