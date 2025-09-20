Răbufnirea antrenorului de la Chelsea

Enzo Maresca, a declarat că nu vede motive de milă pentru Raheem Sterling și Axel Disasi, subliniind că tatăl său, pescar de meserie, duce o viață mult mai dificilă decât fotbaliștii trimiși la echipa secundă.

Declarația antrenorului de la Chelsea vine după discuțiile purtate între clubul londonez și Asociația Fotbaliștilor Profesioniști, în legătură cu menținerea celor doi jucători în afara lotului de bază.

”Am fost în situaţia lui Raheem şi Axel ca jucător. Cu siguranţă, ştiu că nu este cea mai plăcută senzaţie pentru un jucător. Din diferite motive, situaţia este cea care este în acest moment, dar ştiu că clubul le oferă condiţiile necesare pentru a lucra în mod corespunzător. Tatăl meu are 75 de ani şi de 50 de ani este pescar, lucrând de la ora două dimineaţa până la ora zece dimineaţa. Este o viaţă grea, dar un jucător nu lucrează aşa”, a spus Enzo Maresca.