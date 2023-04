Radiografia lui Andrei Ivan după egalul cu CFR Cluj: „E mai slabă ca în sezoanele trecute”

Universitatea Craiova a remizat, 1-1, pe teren propriu cu CFR Cluj, iar atacantul Andrei Ivan s-a declarat nemulțumit la final.

„Sunt puțin dezamăgit, pentru că puteam câștiga pe final”, a spus Andrei Ivan

Jucătorul, care nu a mai marcat exact de o lună, este deranjat de faptul că echipa olteană a pierdut 2 puncte, mai ales că a avut o bară în minutul 90+1.

„Sunt puțin dezamăgit, pentru că puteam câștiga pe final. Am avut și un penalty care nu s-a dat. Mergem înainte. Contează că nu am pierdut și ne gândim la următorul meci.

Am dominat încă de la începutul meciului. Nu am reușit să marcăm mai mult. Am avut și probleme cu accidentările, dar este important că nu am pierdut.

Mă ambiționează și lucrurile care s-au spus despre mine. De la meci la meci, vreau să fiu mai bun și să marchez pentru Craiova. Nu ne gândim încă la titlu, trebuie să terminăm pe podium, să o luăm încetul cu încetul.

Nu vreau să comentez nimic despre CFR, dar nu mi s-a părut la fel ca în sezoanele trecute, e mai slabă.

Eu sunt bine, am avut niște probleme, dar e bine că am terminat meciul în picioare”, a declarat Andrei Ivan la finalul meciului.