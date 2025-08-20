Rădoi, declarația serii: ”Venisem cu o forfecuță de acasă, dar mi-au oprit-o la aeroport!”

Universitatea Craiova va juca cu Istanbul Bașakșehir, în play-offul Conference League.

Înainte de meci, Mirel Rădoi a oferit mai multe declarații.

”Ne așteaptă o partidă foarte grea, întâlnim un adversar foarte puternic, foarte valoros. După AC Milan, Craiova întâlnește mâine (n.r. joi, 21 august) cea mai bună echipă în Europa. Bașakșehir pleacă favorită în această dublă, dar asta nu înseamnă că vom respecta mai mult adversarul.

Îi stim valoarea lui Bașakșehir, dar doar înainte de meci. Au au antrenor foarte experimentat (n.r. Cagdaș Atan). Bașakșehir e o echipă compactă și agresivă când nu are balonul și e foarte ofensivă când are posesia. Au un lot de jucători foarte bun.

La nivel de echipă trebuie să fim compacți. Trebuie să avem dublaje și să le dăm spații cât mai mici între compartimente. Au jucători care din una-două atingeri pot destabiliza defensiva.

Pentru noi, este cea mai importantă dublă a sezonului. În campionat se mai pot întâmpla lucruri. În această dublă orice greșeală poate fi fatală. Am luat informații despre ei de la foști jucători sau antrenori turci.

Nu mi-e frică de atmosferă că nu mai joc eu. Mie îmi plăceau astfel de atmosfere. Nu cred că există un lucru mai frumos pentru un jucător decât ultrașii din Turcia, indiferent dacă sunt de partea ta sau nu. Sper să-i motiveze pe jucători.”, a spus Rădoi, la conferință.

”(n.r. vreți să răzbunați eliminarea cu Hapoel Beer Sheva?) Venisem cu o forfecuță de acasă, dar mi-au oprit-o la aeroport. Nu este lupta între antrenori pe teren. este între jucători, iar ultima calificare s-a pierdut la penalty-uri”, a conchis Rădoi.