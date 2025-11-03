Rădoi le cere arbitrilor să dea galbene jucătorilor săi care trag de timp

Universitatea Craiova – Rapid 2-2. La conferința de presă de după meci, Mirel Rădoi le-a cerut arbitrilor să-i sancționeze pe jucătorii care trag de timp.

„Am o problemă cu timpul. Asta le cer și arbitrilor. Dacă jucătorii mei trag de timp, să le dea galben. Nu mai așteptați. Asta fac și le antrenament. Nu le dau fault, ca să poată să se obișnuiască. Stau jos, le spun să se ridice, că nu are doctorul Paracetamol și răcesc.

Noi avem o mare problemă. Mergem în Conference, indiferent de echipă, ne iau într-un ritm pe care nu-l găsim în Liga 1. Dacă nu încercăm să obișnuim jucătorii să intervină doctorul doar când e o problemă, nu facem nimic. E Craiova? Nu contează.

Dați-le cartonaşe jucătorilor mei până se schimbă echipamentul din alb-albastru în galben. Vă asigur că jucătorii care vor continua să plonjeze, să facă lucrurile astea, nu vor mai fi nici în lot. La antrenamente antrenăm intensitate, dueluri”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă de la finalul partidei din Bănie.