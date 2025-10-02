Radu Drăgușin a decis să își ceară iubita în căsătorie
Articol de Mihai Popescu - Publicat joi, 02 octombrie 2025, ora 10:39,
Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham și al naționalei României, a făcut pasul cel mare în viața personală.
Fotbalistul și-a cerut iubita, pe Ioana Stan, în căsătorie.
Anunțul a fost făcut pe Instagram, unde cei doi au publicat mai multe fotografii, Ioana afișând inelul de logodnă. „Tu. Eu. Pentru totdeauna”, a scris Drăgușin în descriere. Cei doi formează un cuplu de patru ani și trăiesc împreună la Londra.