Radu Drăgușin, absent din lotul lui Tottenham pentru Supercupa Europei cu PSG. Ce spune antrenorul său

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat miercuri, 13 august 2025, ora 10:10,
Tottenham și PSG se vor înfrunta pentru trofeul Supercupei Europei, însă „Dragonul” Radu Drăgușin (23 de ani) nu va fi pe teren. Fundașul român nu a fost inclus în lot de antrenorul Thomas Frank (51 de ani), care a preferat să nu riște o recidivă după accidentarea gravă suferită în ianuarie, în meciul cu Elfsborg (3-0).

„Drăgușin și Udogie, care mai au de așteptat până să se refacă în totalitate, sunt aici cu noi pentru a susține echipa și pentru a face parte din grup. Atât, deocamdată!”, a declarat Thomas Frank, adăugând că românul și colegul său italian au însoțit echipa în Italia pentru a-i încuraja.

În schimb, Dominic Solanke este pregătit să joace dacă va fi nevoie, iar Destiny Udogie se apropie de revenirea la antrenamentele normale. Yves Bissouma nu a fost convocat din motive disciplinare.

