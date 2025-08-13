Radu Drăgușin, absent din lotul lui Tottenham pentru Supercupa Europei cu PSG. Ce spune antrenorul său

Tottenham și PSG se vor înfrunta pentru trofeul Supercupei Europei, însă „Dragonul” Radu Drăgușin (23 de ani) nu va fi pe teren. Fundașul român nu a fost inclus în lot de antrenorul Thomas Frank (51 de ani), care a preferat să nu riște o recidivă după accidentarea gravă suferită în ianuarie, în meciul cu Elfsborg (3-0).

„Drăgușin și Udogie, care mai au de așteptat până să se refacă în totalitate, sunt aici cu noi pentru a susține echipa și pentru a face parte din grup. Atât, deocamdată!”, a declarat Thomas Frank, adăugând că românul și colegul său italian au însoțit echipa în Italia pentru a-i încuraja.

În schimb, Dominic Solanke este pregătit să joace dacă va fi nevoie, iar Destiny Udogie se apropie de revenirea la antrenamentele normale. Yves Bissouma nu a fost convocat din motive disciplinare.