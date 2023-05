Radu Drăgușin, dorit în Bundesliga! Anunțul făcut de impresarul român

Radu Drăgușin a avut parte de un sezon foarte bun în Italia.

Românul a promovat cu Genoa în Serie A.

Impresarul fundașului a dezvăluit în ce campionat este dorit fotbalistul.

”E privit foarte bine, e cel mai folosit jucător. A și înscris patru goluri, e foarte apreciat. Planul nostru era să joace la Genoa măcar încă un an, dar există foarte mare interes. Nu pot să zic sută la sută că asta se va întâmpla. În mare parte, asta se va întâmpla, dar nu se știe niciodată.

Se pot schimba lucrurile. Sunt foarte mulțumit și eu de cum a evoluat și de cum a crescut în joc. E foarte iubit. Am fost câteva zile cu el, e foarte iubit de toți oamenii. Am asistat la sărbătoarea din teren. Am fost impresionat de cât de mult îl iubesc oamenii aici.

E un interes din Germania pentru Radu, dar nu pot să spun ce club. Există interes, se discută să se facă o ofertă, dar deocamdată e la nivel de discuții. Eu am comunicat cam ce ar vrea Genoa. Dacă ei vor dori să înainteze o ofertă, atunci va deveni oficial. Dacă nu, pot să spună ‘E prea mult pentru noi’”, a spus Florin Manea la emisiunea Digi Sport Special.