Radu Drăguşin după transferul la Tottenham: Pot spune că toate visele mele au devenit realitate

Radu Drăguşin a declarat, după ce a semnat contractul cu Tottenham, că pentru el transferul la gruparea engleză înseamnă un vid devenit realitate. “Toată viaţa mea mi-am dorit să joc fotbal la cel mai înalt nivel”, a afirmat el.

„Pot spune că am decis să mă alătur echipei Spurs de când am auzit interesul acestui club. M-am gândit, am analizat fiecare aspect şi cred că acesta este cel mai bun pas pentru cariera mea. Ştiu, de asemenea, că clubul are o bază de fani incredibilă, au un staff şi jucători incredibili, aşa că abia aşteptam să mă alătur. Pot spune că decizia a fost în interiorul inimii mele, deja luată. Este incredibil. Nu mi-am imaginat toate astea şi abia aştept să îi cunosc pe toţi şi să încep pe teren”, a spus Drăguşin, potrivit site-ului oficial al clubului englez.

Vorbind într-o engleză perfectă, Radu a spus că a vorbit cu Ange Postecoglou. „Practic, mi-a spus că îşi doreşte foarte mult să mă alătur echipei, îi place felul meu de a juca şi se gândeşte că mă potrivesc bine pentru această echipă. Acest lucru m-a ajutat în mod evident, iar eu am simţit o conexiune foarte bună cu el imediat ce a vorbit cu mine. Îmi place acest tip de fotbal, linie defensivă înaltă, agresivitate, cu mult spaţiu în spate pentru a apăra. Sunt foarte entuziasmat”.

„Este un pas mare pentru mine, dar simt că este pasul potrivit. Toată viaţa mea mi-am dorit să joc fotbal la cel mai înalt nivel şi să joc în Premier League, aşa că pot spune că toate visele mele au devenit realitate şi abia aştept. Sunt pregătit pentru această provocare. Întotdeauna mi-a plăcut acest campionat, fizicalitatea lui, intensitatea lui şi cred că este un campionat foarte bun pentru a creşte şi a-mi extinde cariera. Sunt foarte fericit să fiu aici, sunt foarte entuziasmat şi abia aştept să păşesc pe teren”, a mai afirmat fotbalistul.