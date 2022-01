Radu Drăguşin pleacă de la Sampdoria! La ce formaţie va evolua în restul sezonului

După doar jumătate de an la Sampdoria, Radu Dăguşin va evolua la o altă formaţie din Serie A până la finalul sezonului actual.

Juventus Torino, clubul de care aparţine fundaşul român, a ajuns la un acord pentru împrumutul jucătorului la Salernitana, ultima clasată din Serie A.

După ce negocierile dintre Juventus şi Salernitana s-au încheiat, echipa la care este legitimat de drept Drăguşin a întrerupt împrumutul la Sampdoria, potrivit tuttomercatoweb.com.

Cotat la suma de 3,5 milioane de euro pe Transfermarkt, Radu Drăguşin va avea serios de muncă la Salernitana. Noua formaţie a românului a adunat doar 10 puncte în 22 de jocuri în Serie A.

EXCLUSIV | Avalanșă de oferte pentru Radu Drăgușin! Cum arată lista echipelor care s-au interesat de român

Apărătorul în vârstă de 19 ani evoluează în acest moment pentru Sampdoria, după ce a fost trimis sub formă de împrumut de la Juventus Torino!

Radu Drăgușin continuă să impresioneze la noua sa echipă, iar prestațiile sale în tricoul actualei formații îi poate aduce acestuia revenirea sub comanda lui Massimilioano Allegri. Mai mult de atât, internaționalul român atras atenția mai multor cluburi din străinătate, iar agentul său, Florin Manea, a dezvăluit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă de unde au venit propunerile pentru jucătorul tricolor.

„Eu am mai spus despre ofertele lui Drăgușin. Am avut ceva de la Wolfsburg, Leipzig, Crystal Palce, Newcastle. A fost un interes și de la Sporting Lisabona, PSV din Olanda. Am primit vreo 7 sau 8 pe numele lui. Eu zic că spune mule lucrul ăsta și mă bucur că nu i s-a urcat la cap. Știe ce trebuie să facă. Mă sună mereu și vorbim despre cum a evoluat, îmi cere părerea. Relația mea cu el este deja mai mult decât cea de jucător – impresar, este ceva de familie, la fel ca și cu Toni Sefer.” a spus Florin Manea, la Realitatea Sportivă HD.

