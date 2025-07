Radu Drăgușin știe când viața i s-a schimbat în totalitate: ”Am lăsat tot în România și am venit să-mi urmăresc visul”

Radu Drăgușin a reușit perfomanța de a evolua în Premier League odată cu transferul său la Tottenham.

Fundașul român a vorbit despre cariera sa în fotbal și a dezvăluit că viața i s-a schimbat în momentul în care a ajuns la Juventus Torino.

Fundașul în vârstă de 23 de ani consideră că marea schimbare din viața sa s-a produs la doar 16 ani, atunci când a ajuns la clubul italian Juventus Torino.

Astfel, Drăgușin a subliniat că disciplina impusă de echipele internaționale a fost un mare avantaj pentru parcursul său.

”Aș putea spune că momentele care m-au format ca sportiv au fost cele în care am ieșit din confortul meu. Momentul în care am plecat la Juventus, practic, a fost cea mai mare schimbare pentru mine. Când aveam doar 16 ani, am lăsat tot în România și am venit să-mi urmăresc visul de a ajunge fotbalist profesionist. Ăla a fost momentul care a schimbat toată traiectoria carierei mele.

În momentul în care pleci din România, dai de o lume de care nici nu realizezi până în momentul în care ajungi în afară. Acolo oameni sunt foarte stricți, foarte punctuali, foarte preciși și doar cei care reușesc să mențină toate aceste lucruri ajung”, a afirmat Drăgușin.