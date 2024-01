Radu Drăgușin va semna cu Tottenham! Echipa londoneză dă 30 de milioane de euro și un jucător la schimb

Fundașul român Radu Drăgușin va juca în partea a doua a sezonului la echipa engleză Tottenham Hotspur.

Lucrurile s-au clarificat, în ceea ce-l privește pe internaționalul român, la mai bine de o lună de când au început zvonurile plecării de la Genoa.

Echipa engleză Tottenham a făcut oferta cea mai bună și mai apropiată de dorințele oficialilor italieni.

Genoa a cerut 30 de milioane de euro pentru un transfer definitiv, iar cei de la Tottenham au dat chiar mai mult.

Cunoscut jurnalist italian Fabrizio Romano dezvăluit că gruparea din Premier League plătește 25 de milioane de euro pentru un transfer definitiv, plus alte 5 milioane din bonusuri.

În ecuație mai intră un jucător. englezul Djed Spence va fi împrumutat la Genoa, iar salariul lui va fi plătit tot de Tottenham.

În schimb, Genoa are, în vară, prima opțiune pentru un transfer definitiv, care nu este obligatoriu, pentru o sumă de 10 milioane de euro.

Certitudinea transferului lui Drăgușin la Tottenham este dată de celebra expresie a lui Romano, „Here we go”, pe care o folosește de fiecare dată când două cluburi se înțeleg.

🚨⚪️ Radu Dragusin to Tottenham, here we go! Agreement reached on package in excess of €30m after new bid overnight.

Spence joins Genoa on loan.

🤝🏻 Dragusin wanted Spurs and confirmed their agreement on personal terms despite Bayern bid.

SAGA OVER.

✈️ @TurkishAirlines pic.twitter.com/RMpK0vMXHf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2024