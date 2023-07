Radu Negru, bulversat după eșecul cu Sepsi: „Vine cineva îți cere ceva, pleacă, vine altcineva!”

FCU Craiova a pierdut în deplasare. Oltenii au cedat în etapa a 2-a pe terenul celor de la Sepsi OSK (0-1).

Radu Negru, jucătorul oltenilor, a reacționat după eșecul în fața covăsnenilor. Iată ce a spus despre schimbarea de antrenori.

„Vine cineva îți cere ceva, pleacă, vine altcineva!”

„E frustrant când iei gol în ultimele minute. Am jucat de la egal la egal, chiar dacă am fost în inferioritate numerică. Am luat gol chiar când s-a egalat numărul de jucători. Nu au fost cu nimic superiori, chiar dacă au luat cele trei puncte.

Am fi meritat și noi măcar un punct. E normal să fii supărat, să fii frustrat. Un meci special e mult spus. Oricine ar fi pățit ce am pățit noi ar fi venit cu gândul la revanșă. E liniște acum, cred că a fost puțin neliniștitor faptul că s-au schimbat antrenorii.

Vine cineva îți cere ceva, pleacă, vine altcineva, dar asta nu e o scuză. Trebuie să câștigăm puncte. E firesc, e uman să vrei să te depășești în fiecare an. Avem calitate și potențial foarte bun”, a spus Radu Negru, după eșecul cu Sepsi.