Radu Petrescu a fost delegat în Europa League

În perioada 24-25 septembrie este programată prima etapă din faza principală a UEFA Europa League, se arată pe site-ul FRF.ro.

Radu Petrescu va arbitra duelul dintre Steaua Roșie (Serbia) și Celtic (Scoția).

El va fi ajutat de asistenții Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, iar al patrulea oficial va fi Andrei Chivulete.

În camera VAR se vor afla Michael Fabbri (Italia) și Marcel Bîrsan. Meciul se joacă miercuri, 24 septembrie, de la ora 22:00.