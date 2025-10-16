Radu Petrescu arbitrează meciul Farul Constanţa – FC Argeș din Superligă

Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul Farul Constanţa – FC Argeş, care va avea loc, vineri, de la ora 20.30, în etapa a 13-a a Superligii, notează news.ro.

Radu Petrescu va fi ajutat la cele două linii de Cristian Ilinca şi Ionuţ Neacşu, în timp ce rezervă va fi Cristian Moldoveanu. În Camera VAR se vor afla Marcel Bîrsan şi Lucian Rusandu. Observatori vor fi Irina Mîrţ şi Daniel Kassai.