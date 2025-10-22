Radu Petrescu, delegat în etapa a treia din Liga Europa

Radu Marian Petrescu a fost desemnat de UEFA să conducă partida dintre Nottingham Forest (Anglia) şi FC Porto (Portugalia), programată joi, de la ora 22:00, pe stadionul The City Ground din Nottingham, în cadrul etapei a treia a Ligii Europa.

Brigada care va oficia meciul este în întregime românească, Radu Petrescu urmând a fi ajutat de către arbitrii-asistenţi Radu Adrian Ştefan Ghinguleac şi Ionuţ Traian Neacşu, al patrulea official fiind Andrei Chivulete. În camera VAR se vor afla Cătălin Sorin Popa şi Pol van Boekel (Ţările de Jos).

De asemenea, Lassin Isaksen (Insulele Feroe) va fi observatorul UEFA pentru arbitraj, iar Per Svard (Suedia) va îndeplini rolul de delegat UEFA.