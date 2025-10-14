Radu Petrescu va arbitra meciul Turcia și Georgia din preliminariile CM 2026

Arbitrajul românesc continuă să fie puternic reprezentat la nivel internațional, prin delegarea a două brigăzi complete din România la meciuri din etapa a 8-a a grupelor de calificare pentru Cupa Mondială FIFA 2026, competiție care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic, notează frf.ro.

Meciul din grupa E, dintre Turcia și Georgia, va fi condus de o brigadă integral românească, cu Radu Petrescu la centru. El va fi ajutat la cele două linii de către Radu Ghinguleac și Ovidiu Artene, cel de-al patrulea oficial fiind Andrei Chivulete. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Marcel Bîrsan, întreaga brigade fiind observată de Sokol Jareci (Albania), în timp ce delegat UEFA a fost desemnat Gilles Petitmangin (Franța).

Meciul se va disputa marți, 14 octombrie, la Kocaeli, pe Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu.

Duminică, 12 octombrie, partida Scoția – Belarus, care a avut loc la Glasgow, pe Hampden Park, scor 2-1, a fost condusă tot de o brigadă de arbitri din România. La centru a fost Marian Barbu, ajutat de către arbitrii-asistenți Mircea Grigoriu și George Neacșu, al patrulea oficial fiind Szabolcs Kovacs. În camera VAR s-au aflat Ovidiu Hațegan și Sorin Costreie.