Răducioiu a revenit asupra declarației despre Drăgușin: „Pe mine nu m-a impresionat”

La finalul anului trecut, înainte să se transfere în Premier League, Florin Răducioiu l-a ironizat pe Radu Drăgușin. Totul a pornit după ce acesta a fost declarat drept „jucătorul anului” de către un ziar de sport.

„De unde şi până unde l-aţi premiat pe Radu Drăguşin jucătorul anului? Se premiază ciobănia? Dă două pase, în dreapta şi în stânga, şi două lovituri de umăr! Mi se pare că am pierdut esenţa fotbalului în România, premiem un fotbalist cu un stil de joc foarte rudimentar din punct de vedere tehnic” , a declarat Florin Răducioiu, pentru gsp.ro.

Florin Răducioiu a oferit o nouă reacţie în urma declaraţiilor date la finalul anului trecut.

„E un jucător tânăr, care mai are multe de învăţat din punct de vedere tehnic, dar care a învăţat foarte bine de la Juventus cum trebuie să se poziţioneze în anumite momente, a învăţat să anticipeze foarte bine, este foarte puternic în duelurile aeriene.

Este un jucător rudimentar din punct de vedere tehnic, dar este un profesionist desăvârşit, are această dorinţă de a se autodepăşi. Pentru noi, acest transfer este ca un diamant care trebuie în continuare şlefuit, e clar.

E un jucător tânăr, care mai are de crescut. Poate am exagerat când am folosit acel cuvânt, <<ciobănie>>, mi-a venit în minte, pentru că Drăguşin este rudimentar. Şi De Ligt devenise cel mai bun jucător din Olanda, dar acest băiat câştigase atunci Cupa Olandei, campionatul, a jucat într-o echipă mare ca Ajax, care a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor.

O spun pentru ultima dată, terminăm cu această polemică, nu e posibil să-i dăm titlul de cel mai bun jucător al României unui apărător. Pe mine nu m-a impresionat, eu nu pot să-l uit pe Alibec, dar recunosc, am exagerat cu acest cuvânt <<ciobănie>>, dar eram foarte revoltat, nu putem premia un jucător care nu a transmis nimic, esenţa fotbalului este la cel care dă gol, cel care mă ridică de pe scaun” , a spus Florin Răducioiu, la Orange Sport.