Radunovic a vorbit despre criticile lui Becali după remiza cu CFR Cluj: „Orice încurajare care va veni din partea patronului ne va prinde bine!”

Gigi Becali nu a fost tocmai mulțumit de jucătorii săi după remiza cu CFR Cluj (1-1).

Risto Radunovic, fundașul lateral al bucureștenilor, a vorbit despre comentariile patronului. Iată ce a spus.

„Orice încurajare care va veni din partea patronului ne va prinde bine!”

„Și noi am discutat că prima repriză nu a fost bună. În partea a doua am jucat ceva mai bine și am reușit să marcăm. Orice încurajare care va veni din partea patronului ne va prinde bine.

Eu n-am văzut ce a spus patronul și n-am apucat să discut cu Andrei (n.r. Cordea). La un club mare, chiar dacă un jucător are o evoluție mai bună, echipa trebuie să intervină să-l ajute. Noi suntem un grup unit”, a spus Radunovic, potrivit GSP.ro.