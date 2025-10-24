Rafa Benitez a fost prezentat oficial la Panathinaikos Atena

Presa locală a relatat că valoarea contractului se ridică la aproximativ 4 milioane de euro pe sezon şi include o opţiune de prelungire pentru încă un sezon.

Benitez, în vârstă de 65 de ani, care a antrenat şi Real Madrid, Inter Milano şi Newcastle, a fost concediat de Celta Vigo în martie 2024, după ce echipa sa a câştigat doar cinci meciuri în campionat.

Rafa Benitez a fost concediat de clubul Everton din Premier League după 200 de zile, la începutul anului 2022, după ce nu a reuşit să depăşească asocierea sa de succes cu rivala Liverpool.