Rafael Nadal, înainte de turneul final al Cupei Davis: „Nu sunt aici să mă retrag. Emoţiile vor veni la final”

Rafael Nadal a anunţat că este pregătit de ultimul turneu al carierei, în Cupa Davis, ce se va desfăşura la Malaga. Spania va întâlni Olanda în sferturi şi Rafa speră să câştige trofeul pentru a şasea oară în carieră.

Nadal a disputat 22 de meciuri în 2024, fiind în continuare măcinat de problemele fizice. Ultima partidă a fost cea cu Novak Djokovic, de la turneul amical de la Riyadh, pe 19 octombrie.

Rafael Nadal atacă al şaselea trofeu al Cupei Davis

„Mă simt bine. M-am gândit de mult timp la asta. Vreau să mă simt bine în această săptămână, nu dau multă atenţie ideii de retragere. E o şansă mare pentru mine după această săptămână. Sunt foarte fericit să fiu aici.

Dacă voi fi pe teren, sper să îmi stăpânesc emoţiile. Nu sunt aici să mă retrag. Sunt aici să ajut echipa. Este ultima mea săptămână în competiţia pe echipe şi cel mai important lucru e să ajut echipa.

Emoţiile vor veni la final. Înainte şi după, voi fi concentrat pe ce am de făcut. Voi încerca să ajut la câştigarea trofeului. Am încercat să muncesc cât de mult am putut în ultima lună şi jumătate. Vreau să dau totul pentru acest eveniment. Când nu joci constant, e greu să menţii un nivel consistent”, a spus Nadal, citat de marca.com.