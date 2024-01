Rafael Nadal, la a doua victorie în 2024! Spaniolul a fost avertizat pentru o pauză de vestiare prea lungă

Jucătorul spaniol de tenis Rafael Nadal (672 ATP, beneficiar al unui wild card) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului la Brisbane.

„Am şansa de a putea să continui”, a spus Rafael Nadal, după a doua victorie în 2024

Fostul lider mondial nu a mai jucat din 18 ianuarie 2023, când pierdea în turul 2 la Australian Open.

Cu toate acestea, a trecut fără probleme în turul 2 la Brisbane (Australia), de australianul Jason Kubler (102 ATP), cu 6-1, 6-2.

„Mă simt competitiv”, a asigurat Nadal la interviul acordat pe teren. „A fost un meci bun pentru mine, am această şansă de a putea să continui să joc şi mâine. Este bine, după această pauză mult prea lungă pentru gustul meu”, a adăugat el.

Marţi, în primul meci oficial după unsprezece luni şi jumătate, Nadal a dispus cu 7-5, 6-1, de austriacul Dominic Thiem (98 ATP, venit din calificări).

În vârstă de 37 de ani, pe care i-a împlinit pe 3 iunie, Nadal are în palmares 22 de titluri de Mare Şlem. În sferturi va întâlni alt australian, Jordan Thompson (55 ATP), care a beneficiat de abandonul francezului Ugo Humbert (20 ATP, cs 4).

Rafael Nadal a fost avertizat deoarece a stat prea mult la vestiare după primul set

Meciul cu Jason Kubler a fost marcat și de un incident. Nadal a primit un avertisment pentru că a petrecut prea mult timp la vestiare, între cele două seturi ale meciului său.

La finalul partidei, el a explicat de ce pauza de toaletă i-a luat mai mult ca de obicei. „A fost un pic ciudat, pentru că ştiu că am 5 minute în timpul pauzei de toaletă.

Dar, sincer, în Brisbane, clima este foarte umedă şi a trebuit să mă schimb complet, iar asta a durat ceva timp.

Şi apoi, la walkie-talkie, îmi spuneau: ‘Atenţie, mai sunt 3 minute, 2 minute, un minut, jumătate de minut…’.

Şi m-am întors la momentul potrivit, dar în final am întârziat câteva secunde. Credeam că am ajuns la timp, dar arbitrul mi-a spus că am întârziat un pic. Nu ştiu dacă este vina mea, dar voi încerca să continui să mă perfecţionez în 2024”, a explicat el.

În alte meciuri, bulgarul Grigor Dimitrov (14 ATP, cs 2) a dispus cu 6-1, 6-2 de germanul Daniel Altmaier (56 ATP), iar australianul Rinky Hijikata (71 ATP) a trecut trecut, cu 5-6, 6-2, 7-6 (4), de cehul Tomas Machac (78 ATP).

Nadal și Dimitrov ar putea fi arversari în semifinale. Ar fi al 16-lea duel direct, bulgarul câștigând unul singur până acum, în 2016, în sferturi la Beijing, cu 6-2, 6-4.