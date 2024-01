Tenismanul Rafael Nadal nu va participa la Australian Open, primul Grand Slam al anului, care începe la 14 ianuarie.

Spaniolul, care s-a accidentat în timpul revenirii sale la Brisbane, după un an de absenţă din circuit, suferă de o ruptură musculară şi a decis să se întoarcă în Spania.

„În timpul ultimului meu meci de la Brisbane am avut o mică problemă la un muşchi care, după cum ştiţi, m-a îngrijorat. Odată ajuns la Melbourne am avut ocazia să fac un RMN şi am o ruptură mică pe un muşchi, nu în aceeaşi parte unde am avut accidentarea şi asta e o veste bună. În momentul de faţă nu sunt pregătit să concurez la nivelul maxim în meciuri de 5 seturi. Voi merge înapoi în Spania pentru a mă duce la doctor, pentru a mă trata şi a mă odihni”. a scris Nadal pe X.