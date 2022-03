Rafael Nadal s-a accidentat. Spaniolul va lipsi de la următoarele trei turnee: „Mă aşteptam la asta. Sunt trist”

Tenismanul Rafael Nadal (locul 3 ATP) a suferit o fisură costală de stress. Sportivul spaniol va fi indisponibil între patru şi şase săptămâni, informează mundodeportivo.es, citată de news.ro.ște ș

După finala de la Indian Wells pierdută în faţa americanului Taylor Fritz, Nadal a fost supus unor investigaţii medicale la o clinică din Barcelona, care au relevat o fisură de stres la a treia coastă stângă.

„Domnul Rafael Nadal Parera prezintă în urma testelor RMN şi CT o fisură de stres la al treilea arc costal stâng, care s-a produs în meciul din semifinalele disputate, sâmbătă, la Indian Wells. Perioada estimată pentru revenirea sa în activitatea sportivă este de la patru la şase săptămâni”, a explicat dr. Angel Ruiz Cotorro.

„Nu e o veste bună şi nu mă aşteptam la asta. Sunt trist pentru că după începutul bun de sezonul pe care l-am avut, am ajuns într-o parte foarte importantă a anului cu senzaţii foarte bune şi cu rezultate bune. Dar mereu am avut acel spirit de luptă şi perfecţionare şi ceea ce voi face este să am răbdare şi să muncesc din greu pentru recuperarea mea. Încă o dată aş vrea să mulţumesc tuturor pentru sprijinul acordat”, a declarat Rafael Nadal.

Acesta va rata cel mai probabil turneele de la Monte Carlo, 10-17 aprilie, Barcelona, 28-24 aprilie şi Madrid, 1-8 mai.

Citește și Taylor Fritz îl învinge pe Rafael Nadal și câștigă titlul carierei!