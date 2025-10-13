Ralf Rangnick surprinde după România – Austria 0-1: „În momentul golului noi am picat de fraieri”

Selecționerul naționalei de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, a declarat că jucătorii săi sunt responsabili în totalitate de înfrângere și că au ‘picat de fraieri’ în momentul primirii golului.

„România a jucat foarte bine”, recunoaște selecționerul

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

‘România nu ne-a surprins cu nimic. Așa cum ne-am așteptat, a fost un meci greu. Românii au avut două ocazii și noi am avut noroc la șutul lor în bară.

Eu cred că în ultimele zece minute nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige. Este pentru noi extrem de supărător modul în care am pierdut, pentru că eu am cerut să avem posesia balonului, nu să facem o combinație în zona careului advers.

Și în aceste situații un meci clar de 0-0 a fost pierdut. Momentul în care a picat golul între 90 și 94, Austria a avut posesia mingii.

Recunosc încă o dată că am avut noroc la cele două ocazii ale României. Nu poți spune că rezultatul este nedrept. Golul se datorează în mare măsură nouă, am fost fraieri că nu am ținut de minge și am oferit posibilitatea adversarilor să execute lovitura liberă.

Având în vedere cele două ocazii mari, se poate spune că România a meritat victoria, dar încă o dată, în momentul în care a picat golul, noi am picat de fraieri’, a declarat Rangnick la conferința de presă.

‘România a jucat foarte bine și s-a dovedit că noi nu ne-am putut impune. S-a dovedit încă o dată că avea să fie un joc foarte complicat, dar pot spune în continuare că aceste ultime trei minute au contat. În niciun caz nu a fost vorba de o subestimare adversarului din partea noastră’, a completat acesta.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

Următoarea partidă a tricolorilor se va disputa pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.