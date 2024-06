Raluca Olaru și-a anunțat retragerea: ”De când am luat racheta în mână au fost o călătorie foarte intensă!”

Raluca Olaru, în vârstă de 35 de ani, şi-a anunţat, vineri, retragerea din activitatea sportivă.

“A venit timpul. A trecut mai bine de un an şi jumătate de la ultimul meu meci oficial şi chiar şi aşa tot mi-e greu să rostesc asta cu voce tare, dar până la urmă cred că niciodată nu va fi ceva uşor. Adevărul este că a venit timpul să închei oficial un capitol din viaţa mea – cariera de jucătoare profesionistă de tenis.

“Aceşti 26 de ani de când am luat racheta în mână au fost o călătorie foarte intensă, fizic şi mai ales emoţional, cu multe momente incredibil de frumoase, dar şi cu perioade foarte grele. Una peste alta sunt foarte bucuroasă pentru că ştiu că am fost extrem de dedicată, întotdeauna am făcut absolut tot ce am putut mai bine în fiecare moment, am căutat permanent să mă autodepăşesc şi să perfecţionez aspecte din jocul, fizicul şi mentalul meu. Iar ultimii ani din carieră au fost cei mai frumoşi şi sunt extrem de bucuroasă şi recunoscătoare că în acei ultimi 4-5 ani m-am bucurat cel mai mult de tenisul meu şi de munca mea.

Desigur, n aş fi putut să fac toate aceste lucruri singură, aşa că vreau cu această ocazie să mulţumesc din suflet tuturor celor care au fost alături de mine de-a lungul timpului, începând desigur cu părinţii mei, familia mea, sponsorilor, tuturor antrenorilor şi oamenilor cu care am lucrat şi în special celor doi care au fost alături de mine în ultimii 12 ani de carieră, Arti şi Gavra. Sprijinul şi suportul vostru au fost şi sunt nepreţuite pentru mine, m-aţi ajutat să îmi înving mulţi demoni şi să ajung întâi la mal, iar apoi din nou pe culmi.

Mulţumesc din suflet şi vouă, celor care m-aţi urmărit şi sprijinit din spatele ecranelor sau de pe marginea terenurilor, încurajările voastre au fost de ajutor întotdeauna!

Acestea fiind spuse, mi-am dorit foarte mult să sărbătoresc acest capitol care se încheie şi să ne mai strângem o dată, cu mic, cu mare pentru a marca acest moment

Aşa că staţi pe aproape, voi anunţa în curând detaliile evenimentului. Şi da, voi fi din nou în postura de jucătoare”, a adăugat ea.