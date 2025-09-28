Rapid a parafat primul transfer pentru iarnă. Victor Angelescu a făcut anunțul

Rapid București a anunțat oficial prima mutare a perioadei de transferuri din iarnă, Alin Fică urmând să se alăture echipei pregătite de Cristiano Bergodi. Victor Angelescu, președintele executiv al clubului, a confirmat că fostul mijlocaș al lui CFR Cluj va sosi în iarnă în Giulești după ce transferul său a picat în vară, pe ultima sută de metri.

Angelescu a precizat că Rapid nu va mai face alte transferuri până la finalul anului:

„Până în iarnă nu vor mai fi transferuri. Am adus cam tot ce trebuia şi ce discutasem. Mai doream un mijlocaş, din păcate a picat transferul pe ultima sută de metri. Am mai dorit şi alţi mijlocaşi în afara lui Alin Fică, dar din păcate nu ne-am înţeles.

Îl aducem în iarnă (n.r.: pe Alin Fică). Avem un lot numeric şi valoric bun acum. Dar sigur mai facem transferuri în iarnă”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

Fică, în vârstă de 24 de ani, a jucat 8 meciuri pentru CFR Cluj în actualul sezon de Liga 1, reușind un assist, și a înscris un gol în Supercupa României, pierdută de ardeleni în fața FCSB. Mijlocașul este cotat la 1,4 milioane de euro și mai are contract cu CFR Cluj până în vara viitoare. Rapid trebuie să ajungă la un acord cu gruparea din Gruia pentru finalizarea transferului.