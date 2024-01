Rapid a prezentat jucătorii aduși în această iarnă: „Am decis cu inima să fiu aici”

Damjan Djokovic, Florent Hasani, Ermal Krasniqi și Borisav Burmaz sunt cei patru fotbaliști pe care Rapid i-a transferat în această iarnă.

„Fiecare jucător care vine aici o să fie respectat dacă îi transpiră tricoul”, e convins Damjan Djokovic

Cei patru au fost prezentați la conferința de presă de azi și toți s-au declarat încântați că vor juca la echipa antrenată de Cristiano Bergodi.

„Greu nu poate fi ceva la fotbal. E frumos când joci acasă cu așa fani fanatici. Până acum, reacțiile primite au fost pozitive. Încerc să ajut pe toată lumea.

Eu îmi fac treaba mea și sunt destul de motivat de mine. Nu trebuie să arăt nimic în plus. Fiecare jucător care vine aici o să fie respectat dacă îi transpiră tricoul. În rest, multă muncă pe teren.

La experiența pe care o am, am nevoie de presiune. Mă bucur că am venit la un club care vrea titluri.

E un campionat destul de interesant. Pe tinerii de lângă mine i-ar putea ajuta. E a patra oară când joc împotriva lor. (n.r. – FCU 1948 Craiova) Este o formație care în atac e periculoasă”, a spus Damjan Djokovic, venit de la FCSB.

Ermal Krasniqi abia așteaptă să joace în fața suporterilor Rapidului

Alt jucător transferat de la o rivală din Superligă este Ermal Krasniqi, adus de la CFR Cluj. „Sunt fericit să fiu aici. Abia aștept să joc mâine. Știu fanii, pentru că am jucat cu CFR împotriva Rapidului”, a spus și mijlocașul ofensiv.

„Eu sunt fericit să fiu la Rapid. Am decis cu inima să fiu aici. Cred că avem o echipă cu calitate. Vom lupta pentru primele locuri. Trebuie să fim pregătiți fizic și psihic. Vom juca la victorie mâine. Vom da 100%. Atmosfera e fantastică aici”, a completat Florent Hasani.

„Am ales Rapidul pentru proiectul pe care mi l-au prezentat. Sper ca golurile să ne ajute să urcăm în campionat.

Eu nu am jucat niciodată în fața a 10.000 de oameni. Trebuie să fii 100% concentrat. Nu va fi o problemă pentru mine să mă adaptez”, a recunoscut Borisav Burmaz.