Rapid a schimbat antrenorul! În Giulești a ajuns cel mai titrat tehnician în România

Darko Zakoc este noul antrenor al echipei feminine de volei Rapid

Zakoc este un tehnician cu o experienţă vastă şi un nume important în voleiul românesc. Este tehnicianul care și-a trecut în cont cele mai multe trofee în România.

Are 7 titluri de campion: 5 cu CSMV Alba Blaj, la care a activat în perioada 2014-2021, și două cu Tomis Constanța, pe care a antrenat-o între 2009 și 2013.

De asemenea, are 4 Cupe ale României (3 cu Volei Alba Blaj și una cu Tomis). În plus, a ajuns cu formația din Blaj în finalele celor trei competiţii continentale: Liga Campionilor (2018), Cupa CEV şi Cupa Challenge.

În palmares mai are 13 titluri de campion în Serbia și 11 Cupei ale Serbiei. A mai condus, ca antrenor principal, formaţii ca Partizan Belgrad, PAOK Salonic, OK Vizura, plus naţionalele feminine de senioare ale Serbiei (1996-2001) și României (2010-2012).

Zakoc va debuta sâmbătă, când echipa alb-vișinie primește, de la ora 11:00, replica lui CSM București. Numirea lui vine la o zi după ce Rapid anunţase încetarea colaborării cu alt sârb, Dragan Nesic, care a calificat echipa în finala Cupei României în acest an.

După 20 de etape, CS Rapid se află pe locul 2 în Divizia A1, la două puncte de liderul CSMV Alba Blaj. Cele două vor fi adversare în ultima etapă a returului, la finalul săptămânii viitoare, la Blaj.