Rapid a urcat pe locul 2, dar distanța față de lider e mare: „Ar fi un vis să devenim campioni!”

Pentru prima dată în actuala ediție de campionat, Rapid a urcat pe locul 2, după ce a învins CFR Cluj, în deplasare, cu 1-0.

„Sunt 2-3 săptămâni de când am început să lucrăm mai mult faza defensivă”, a dezvăluit Cristiano Bergodi

Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a ajunf la 45 de puncte, dar distanța față de FCSB este imensă, 9p.

Aceasta va scădea, însă, după ultima etapă a returului, când punctele vor fi înjumătățite. Important va fi meciul din runda a 30-a, când cele două vor fi adversare în Giulești.

„Ne-am prezentat bine. Sunt 2-3 săptămâni de când am început să lucrăm mai mult faza defensivă. A fost un meci foarte dificil cu CFR. Am încercat să acoperim bine spațiile și am reușit. Echipa a fost compactă, jocul a fost consistent.

Am dat un gol cu puțin noroc, dar cred că victoria a fost meritată. Am mai avut și alte situații bune de a marca. Am și suferit, nu e așa ușor împotriva CFR-ului. Suntem mulțumiți că am obținut o victorie mare”, a spus Bergodi, referindu-se la meciul de la Cluj-Napoca.

„Suntem într-o revenire bună”, avertizează Cristiano Bergodi

Tehnicianul a explicat și motivele pentru care Rapid are o serie excelentă în 2024, de 4 victorii în tot atâtea meciuri.

„Înainte nu eram obișnuiți să avem o echipă așa echilibrată. Acum există o îmbunătățire. Avem jucători foarte buni. Am avut probleme mari din cauza accidentărilor, în noiembrie și decembrie. Au fost două luni în care n-a fost ușor. Dar acum suntem într-o revenire bună.

Conducerea s-a mișcat foarte bine în această perioadă de transferuri. Burmaz a urmat, într-un fel, același parcurs pe care l-a avut și Rrahmani când a venit. Rrahmani e un jucător foarte bun și, probabil, la un moment dat va pleca din campionatul României.

Și Burmaz are o foame de a deveni un jucător important. Are forță, viteză, șut. Și pe bancă avem jucători foarte buni, la care se poate apela în orice moment pentru a schimba un meci”, a afirmat el, la Sport Total FM.

„Ar fi un vis să devenim campioni, dar nu mă gândesc la titlu!”, surprinde Cristiano Bergodi

Bergodi viseză la titlu, dar anunță că în sezonul viitor Rapid va fi mult mai puternică. „Încet, încet, încercăm să micșorăm această distanță față de FCSB. Încă e mare. Eu zic că va fi cel mai bun play-off de până acum. Nici CFR, nici Craiova n-au ieșit din lupta pentru titlu.

Nu mă gândesc la titlu, sincer. Realist, trebuie să ne gândim de la meci la meci. Normal că e un vis să devenim campioni. Ar fi super. I-aș dedica titlul tatălui meu. Dar momentan ne gândim numai la meciul următor.

Drumul încă e lung. Normal, FCSB are mai multe șanse. Dar eu zic că proiectul de aici este bun, important. Chiar dacă nu vom câștiga în acest an, anul viitor putem fi și mai puternici.

Mai devreme sau mai târziu, nu peste mulți ani, Rapid poate câștiga un titlu din nou. Noi, în acest an, ne luptăm pentru primele 3 locuri. După aceea, vom vedea ce se întâmplă”, a mai precizat tehnicianul.