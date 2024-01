Rapid a vrut să cumpere un fotbalist de la FCSB

Patronul lui FCSB, Gigi Becali, a declarat că Rapid s-a interesat de serviciile portarului Andrei Vlad și a oferit 300.000 de euro. Becali a cerut 500.000, iar conducătorii Rapidului s-au îndreptat spre Marian Aioani, de la Farul, pe care urmează să plătească 400.000 de euro.

„M-a sunat Giovanni că pe Vlad îl vrea Rapid. 500.000 de euro am cerut. Păi ei dădeau 300.000. Bă ,ei au luat 800.000 pe unu’ mai slab ca Vlad! Eu trebuia să le cer 900.000! E mai bun Vlad. Cred că e mai bun Vlad, deci eu cer 500.000.

Apoi l-am sunat pe Șucu. Omul a zis că nu, nu se pune problema să îl ia pe Vlad.

Mi-a spus: «Noi am stabilit că am luat prea mulți de la voi și nu e în regulă». Își pun fanii în cap dacă mai iau de la FCSB. Eu cu Șucu am o relație corectă, e un om extraordinar”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.