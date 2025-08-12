Rapid acuză arbitrajul după meciul cu Oțelul. Victor Angelescu: „Greșelile influențează clasamentul”

Rapid a reacționat dur după remiza cu Oțelul Galați, scor 1-1, de luni, din etapa a 5-a a Superligii. Acționarul giuleștenilor, Victor Angelescu, a criticat arbitrajul, susținând că erorile grave influențează ierarhia campionatului.

Angelescu a semnalat un posibil henț comis de fundașul Milen Zhelev, în minutul 75, la scorul de 1-1, pentru care Rapid susține că ar fi meritat penalty. Faza a fost analizată de VAR, însă arbitrul central Viorel Flueran nu a fost chemat să revadă imaginile, iar decizia inițială a rămas neschimbată.

„E urât pentru că e al treilea penalty clar, sau al patrulea, care nu ni se acordă. E altă eroare, din păcate, care ni se întâmplă. Am zis că le contabilizez, speram că o să ajung la mai puţine, dar au trecut doar cinci etape. E o problemă mare. Poate că am devenit periculoşi, dar nu e o problemă doar la noi.

Sunt multe greşeli şi la alte echipe, am văzut erori meci de meci, la fiecare partidă. S-a început foarte greşit, sezonul ăsta arbitrajul este foarte slab, foarte slab. Şi nu o spun doar pentru că există greşeli doar împotriva Rapidului. Am văzut greşeli şi la alte echipe.

Sută la sută influenţează clasamentul aceste greşeli de arbitraj. Acum ne-au luat două puncte. Am discutat cu reprezentanţii ligii, dar rămâne între noi. Dar normal că am discutat şi ar trebui să existe mult mai multă transparenţă în ceea ce priveşte arbitrajul”, a declarat Angelescu la sediul LPF.

Oficialul Rapidului a subliniat că echipa sa traversează o perioadă bună și consideră că derby-ul cu FCSB vine la momentul potrivit:

„O victorie cu FCSB ar fi dulce oricând, în orice context, oricum. Şi dacă suntem pe locul 1 şi dacă suntem pe 16. Deci sperăm să ne facem fanii fericiţi, să jucăm bine duminică şi să câştigăm. Într-un derby sunt şansele egale, 50-50.

Au fost momente, după cum ştiţi, când ei erau sus şi noi erau mai jos şi am câştigat. Şi invers, aşa că va fi un meci foarte, foarte greu. E bine că vine meciul acum pentru că e o perioadă bună pentru noi. Sper să arătăm bine. De joc sunt mulţumit şi de cum am început campionatul. Prima repriză cu Oţelul, într-adevăr, a fost o repriză slabă. Poate cea mai slabă făcută noi până acum.