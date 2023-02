Rapid – Chindia Târgovişte: Căpuşă – Meciul a fost decis de arbitrul Chivulete, nu de mine. Înainte de joc, mi-a zis: ‘Ai grijă!’

Fotbalistul echipei Chindia Târgovişte, Tiberiu Căpuşă, a declarat sâmbătă seară, după ce la meciul cu Rapid a fost eliminat, că jocul a fost decis de arbitru, nu de el, şi că Andrei Chivulete l-a avertizat dinainte de start.

”Meciul a fost decis de arbitrul Chivulete, nu de mine. A fost al doilea meci consecutiv în care-mi dă două cartonaşe galbene. Înainte de meci, domnul Chivulete mi-a spus: ‘Ai grijă, Căpuşă!’ La ce să mă aştept? Că-mi dă galben sau roşu? Nici n-am intrat pe teren şi mă avertizezi că-mi dai roşu? Doar dânsul face chestia asta. A fost aut clar pentru noi înainte de faultul meu. Au fost faulturi, dar noi am rămas în 10 oameni şi am plătit, am pierdut. Vă daţi seama că nu am vrut să-l lovesc. Nu am vrut să iau cartonaş galben, să-mi las echipa în inferioritate. E vina mea, ok, îmi asum că am făcut acele faulturi, dar înainte de al doilea fault, a fost clar aut pentru noi. Greşim, greşim, dar cine plăteşte? E frustrant pentru că am pierdut un meci în care puteam face mult mai mult 11 la 11. Nu pot s-o diger. Îmi spune înainte de meci să am grijă. De ce fix mie? Am luat doar două cartonaşe galbene în atâtea meciuri, în afară de cele două din această seară. Nu cred că a ţinut cu Rapid, m-am legat doar de al doilea cartonaş galben, pentru că nu trebuia să-l dea”, a spus Căpuşă, potrivit digisport.ro.

Formaţia Rapid a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a 27-a a Superligii.

Au marcat Dugandzic ’66 (penalti) şi Boldor ’68 (autogol).

Chindia a jucat o repriză în inferioritate numerică, după ce Căpuşă a fost eliminat în minuutul 45+2.

Partida a fost arbitrată de Andrei Florin Chivulete.