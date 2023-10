Rapid este creditată cu șanse mici la titlu: „Pare acelaşi film sezon de sezon”

Echipa Rapid se află pe locul 4 al Superligii după 11 etape și nu poate coborî mai jos după runda următoare.

„Pare acelaşi film sezon de sezon”, este concluzia lui Daniel Pancu legată de Rapid, după 11 etape

Formația antrenată de italianul Cristiano Bergodi are un avans de 4p față de FC Hermannstadt, pe terenul căreia a remizat, 1-1, în runda precedentă. Rapid are 6 meciuri la rând, în campionat, fără înfrângere, plus unul în prima etapă a Cupei României.

Ultimul insucces a fost cel de pe teren propriu în fața Petrolului, 0-2 în etapa a 5-1, venit după altă înfrângere, 0-2 în deplasare, cu FC Voluntari.

Daniel Pancu, fost atacant al Rapidului și actualul selecționer U21 al României, anticipează pentru Rapid un sezon similar celui de anul trecut.

„Rapidul e foarte bine din punctul meu de vedere. Sigur că istoria şi tradiţia unui club sunt foarte greu de schimbat, cel puţin de când cunosc eu Rapidul, foarte bine, din 96.

Pare acelaşi film sezon de sezon, cu jocuri foarte bune pe teren propriu, jocuri reuşite, dar puţine în deplasare şi majoritatea foarte, foarte grele.

Întotdeauna pentru Rapid pare un joc mult mai greu în deplasare decât ar părea pentru Steaua sau Dinamo.

O soluţie foarte bună a fost Bergodi şi o soluţie şi mai bună sau la fel de bună ar fi fost Şumudică. Probabil că o să ne vina rândul, am fost acolo, am plecat foarte supărat, dar mulţumit de ceea ce realizasem”, a spus Pancu, potrivit as.